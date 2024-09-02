〈2024半導體展〉吳田玉：現階段AI只是起手式 台灣將扮演關鍵角色
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-02 15:39
國際半導體展 SEMICON TAIWAN 2024 今 (2) 日舉辦展前記者會，SEMI 全球董事會副主席暨日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 營運長吳田玉表示，今天看到的 AI 實際上只是 AI 的起手式，還未看到 AI 的全貌，台灣半導體將在 AI 扮演相當關鍵的角色。
吳田玉今日以「突破瓶頸：半導體產業的黃金時刻」為題演講，剖析未來趨勢，強調 AI 正成為推動半導體創新的主要動力，預期半導體產業正是重新定義未來的關鍵時刻。
吳田玉說，AI 不僅是影響金融、資訊等單一面相產業，影響程度實際上擴及經濟體甚至國家發展，當經濟體越大、受惠程度越大，經濟體越小也更要趕上 AI 趨勢，AI 將影響國家長線競爭力，隱含區域經濟、區域政治與供應鏈重塑三位一體的意義。
從另一面向觀察，吳田玉認為，全球經濟體最大的國家是 AI 最大的受惠者，除了先前提到的金融、資訊外，更遑論國防等關鍵產業，影響非常深遠，因此今日看到的 AI 其實只看到雲端，還沒有 AI 邊緣裝置，因此以總體經濟跟長線金融競爭的經濟效益來看，台灣將在 AI 產業中扮演相關重要的角色。
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