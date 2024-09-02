限貸急紓民怨 央行再邀22銀行喝咖啡 要求：核貸要快撥、首購優先貸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-02 20:09

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針對近期有民眾反映房貸申請困難情形，央行今 (2) 日邀請動產貸款集中度及銀行法第條比率較高的幾家銀行喝咖啡，在央行舉行座談，瞭解各銀行對無自用住宅民眾購屋貸款之核貸政策，以及對民眾房貸申請困難案件之協處機制。

央行並歸納座談會中，銀行意見重點如下：

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一、部分銀行表示，未接獲民眾反應申請房貸困難之客訴情事，仍持續正常辦理房貸案件，並配合政府政策，將信用資源儘可能提供給無自用住宅民眾購屋貸款。

二、部分銀行表示，因本年以來受理案件數量較大，或因法定限額比率限制，致房貸承做量能有限，因而有審核期間拉長、延長撥款時間、以價制量等情事，不符申貸者預期。

三、而針對上開房貸核撥時程較長案件，銀行持續提供相關協處機制，例如：就已對保簽約之核貸戶儘速撥款；明確告知民眾已核貸案件的貸款排撥時間，使其安心；將有限信用資源優先承做無自用住宅民眾購屋貸款。

四、部分銀行略微調整房貸控管內部警戒值，以提高房貸承做量能，或將其他信用資源如非無自用住宅民眾購屋貸款調配至無自用住宅民眾購屋貸款。

央行表示，高度關注民眾申請房貸困難議題，敦促銀行積極妥善處理民眾申請房貸困難情形，另提供民眾正常購屋融資需求必要協助：

一、央行請銀行轉知各營業單位，向申貸民眾說明房貸審核作業程序、核貸與撥款時程等事項，讓民眾清楚瞭解銀行貸款作業程序。

二、針對無自用住宅民眾購屋陳情案件，央行已設置專線處理，必要時函轉相關銀行妥善處理，並追踨後續案件處理情形。