NCC擺明了無調解意願 台灣大將繼續爭取行政救濟

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-22 18:52

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NCC 與台灣大 (3045-TW) 對於繳回超額頻譜無共識，NCC 昨 (21) 日明確表示沒有調解意願，台灣大今 (22) 日指出，雖然終止調解非台灣大所願見，但對於主管機關的決議仍予以尊重，將繼續爭取行政救濟。

台灣大今天也針對 NCC 昨日在例行記者會上提供的資訊進行澄清。首先，台灣大強調，在法院調解事項，就是超頻處理期限可以展期到何時，NCC 明確知道並同意由法院進行調解。台灣大遵循 NCC 指導並提出補償方案，請求主管機關同意適度展延繳回頻譜期限，請展延繳回頻譜期限由第一次調解庭時提出的明年 5 月，大幅壓縮到今年 9 月 15 日，但卻仍遭 NCC 刻意扭曲誤解，台灣大表達遺憾。

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此外，由於 NCC 在 8 月 6 日第一次調解日，法庭上 NCC 代表出席的委員及律師所提意見「台灣大應提出就 9/30 繳回所應回饋的消費者權益及公益方案」，於調解日後回到 NCC 委員會均遭否決。

而 8 月 29 日為第二次調解庭，距離台灣大於 8 月 16 日調解方案中所提的 9 月 15 日繳回期限僅剩半個月。為了順利且儘速達成調解，台灣大哥大請求行政法院通知 NCC 委員會 4 位委員到場，以便調解委員充分了解 4 位委員的想法，希望促成調解成立。

NCC 在 6 月 26 日開庭時稱有調解意願，8 月 6 日第一次調解庭提出要台灣大哥大提出補償方案，依據 NCC 要求積極進行回應，提出多項公眾利益補償方案。