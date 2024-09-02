內需強勁 日本企業資本支出連13季成長

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-02 10:02

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日本財務省周一 (2 日) 公布數據指出，日本企業第二季工廠和設備支出年增 7.4%，連續第 13 季擴張，顯示國內需求強勁，持續推動經濟溫和復甦。

穩健的支出數據將用於計算 9 月 9 日發布的修正國內生產毛額（GDP）數值，這可能支持日本央行在未來幾個月進一步升息的立場。

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上月的初步數據顯示，由於消費的強勁增長，日本經濟在第二季度按年率計算增長了 3.1%，從年初的低迷狀態中反彈。

資本支出是衡量日本國內需求驅動經濟成長的關鍵指標之一，因為在美國和中國經濟前景不確定的情況下，日本央行希望依靠商業投資來推動這個全球第四大經濟體的成長。

周一的報告還顯示，與去年同期相比，製造業投資下降 3.3%，服務業投資則成長 4.9%。投資則成長 4.9%。

分析師認為，服務業是日本經濟成長的主要動力，入境需求相當強勁，住宿和餐飲的投資拉動了經濟成長。預計企業將繼續增加投資，以應對長期的勞動力短缺問題。

日本央行 6 月短觀報告顯示，日本大型服務業企業正面臨 32 年來最嚴重的人力限制。