解決米荒！天氣太熱造成歉收 日本正培育「耐熱米」

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-30 09:00

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極端天氣嚴重破壞了稻米收成，日本正在努力解決稻米短缺問題，希望透過新的耐熱品種，幫助避免未來的供應衝擊。

官方數據顯示，去年夏季的高溫和乾旱導致主要產區的稻米產量下降，穀物品質受損，導致庫存達到 25 年來的最低水準。

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米糧不足在日本很罕見，日本媒體與社會將這次的米荒稱之為「令和米騷動」。近幾個月來，全國各地的超市都在努力保持白米貨架上的庫存，有些超市還對顧客的購買量實行了配額。此外，隨著入境觀光客以歷來最快速度的湧入，也推升了餐飲業對稻米的需求。

去年糧食歉收導致日本米價大幅上漲。上週公佈的 7 月通膨數據顯示，除著名的越光米外，日本米價漲幅普遍達到了 20 多年來的最高水準。

雖然新的稻米最早預計在 9 月份上市，可能會緩解目前的短缺狀況，但由於即將到來的收成季節依舊受到炎熱天氣的威脅，預計日本稻米供應緊張將持續到明年。

日本政府越來越擔心，若不採取有效行動，全球氣候變遷將長期威脅到道米產量，因而轉向耐高溫的水稻品種，以應對氣候變遷和預防稻米供應短缺的最重要措施。

東京以北的埼玉縣是日本最熱的地區之一，當地政府希望透過科學手段避免未來出現稻米短缺，目前正在推行全國性項目，以開發更耐高溫的水稻。

參加試種耐熱米的 73 歲農民 Yoshitaka Funakawa) 表示，「天氣會越來越熱，讓我覺得，如果沒有耐高溫的品種，這將成為一項非常艱鉅的工作。」