日本回歸「利率世界」 替股匯準備預防針
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-08-30 17:00
日本金融廳 30 日表示，將研究各國大銀行在適應「利率世界」時如何管理證券投資和外幣流動性相關的風險。
金融廳發布年度政策指引中指出，在日本金融機構多年來首次適應國內利率上升之際，全球經濟和市場正存在不確定性。儘管金融廳沒有直接提及日本升息帶來的風險，但它表示，「金融環境發生了變化，例如長期利率逐漸上升、股市波動性加劇等。」
日本金融市場 8 月初正嚐到這種劇烈波動的滋味，日本央行 17 年來第二次升息後，引發日經 225 指數與東證指數暴跌。
金融廳表示，將監控銀行如何篩選和管理信用違約風險，特別是日本和海外房地產行業的貸款。對信貸、證券投資和非日元流動性的風險管理檢查也在去年的指引中，凸顯了這些項目持續監管觀察的重要性。
日本央行於 3 月結束了負利率政策，並表明若通膨與經濟前景符合預期，就會準備升息。儘管政策利率不太可能大幅上升，但日本央行記取了兩年前聯準會發起激進升息行動時的慘痛教訓。
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