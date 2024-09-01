本週操盤筆記：美國關鍵就業報告、各國PMI數據

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-01 21:50

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本週經濟數據主要為各國 PMI 數據，美國還將發布 8 月非農就業數據、失業率和薪資成長數據，這是九月聯準會會議之前發布的最終勞動力市場報告。在歐洲部分，除了詳細的 PMI 數據外，值得關注還包括歐元區第二季 GDP、零售銷售等。加拿大將召開貨幣政策會議，預計將 9 月再次降息。

本週操盤筆記 (0901-0906)

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1.8 月美國非農業就業數據

人們將在 9 月初熱切期待 8 月的美國就業市場數據，以獲取有關利率路徑的線索，這將是 9 月聯準會會議之前發布的最終勞動力市場報告。

在數據發布之前，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在傑克遜霍爾發表評論稱，如果數據一如預期，預計利率將從 9 月開始下調。

市場普遍認為，與 7 月相比，新增就業機會預計將減少，8 月美國 PMI 快報數據暗示就業趨勢下降，這在緩解物價壓力的同時，也支持聯準會即將採取的行動。

由於聯準會專注於支持就業市場，任何下行意外都可能刺激市場猜測 9 月將進一步降息，或在接下來的幾個月內延長降息。

2. 全球 PMI 數據

全球 8 月 PMI 數據 (包括製造業、服務業和綜合數據) 將於 9 月初公布。根據 PMI 預覽數據，在 8 月已開發國家出現更快、但不平衡的擴張跡象後，將關注全球發布的所有地區的詳細發展，這類不平衡現象是否會蔓延到世界其他地區。

產業 PMI 數據也將更新，揭示哪些產業是 2024 年第三季中期的關鍵成長產業。

與此同時，通膨趨勢將成為關注全球利率決定因素的關鍵。在紅海持續中斷的情況下，供應鏈狀況將受到嚴格審查，這導致 7 月初的貿易狀況惡化。

3. 加拿大央行利率會議

儘管加拿大第二季經濟成長強於預期，經濟學家預計，加拿大央行仍有望在下週降息。