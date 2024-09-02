8年聯姻結束！沃爾瑪清倉持股 京東宣布未來三年買回50億美元庫藏股

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-02 10:53

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中國電商巨擘京東 (09618-HK)(JD-US) 上周二 (8 月 27 日) 宣布將在未來 36 個月買回 50 億美元庫藏股，該計畫自本月起生效，以穩定第二大股東沃爾瑪(WMT-US) 出清持有京東 1.445 億股籌資 37 億美元帶來的影響。

京東指出，回購將依市場狀況及適用規則及法規開展，可不時於公開市場按現行市價、通過私下磋商交易、大宗交易以及╱或是透過其他法律許可之方式進行。董事會將定期審閱股份回購計劃，並可授權調整其條款及規模。

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信誠證券聯席董事張智威指出，回購消息對京東是利多，短線股價上可在區間操作，但中長線仍要視乎業績及派息表現，才可支持股價進一步向上。

京東上周五 (8 月 27 日) 在美股 ADR 表現收高 2.39% 至每股 27 美元，連兩個交易日走漲，過去 1 個月累計攀升 7.31%。

沃爾瑪對京東的興趣可追溯到 2010 年，當時它試圖投資這家嶄露頭角的公司的 C 輪融資，當時 0 沃爾瑪在中國 101 個城市擁有 189 家門店。京東已經是中國第二大電子商務平台，僅次於阿里巴巴旗下大受歡迎的淘寶。

但那次投資最終未能實現，市場傳言稱沃爾瑪堅持要求獲得京東的控股權，導致投資泡湯，沃爾瑪隨後買入中國線上雜貨店 1 號店的股份，以此作為根基，擴大在中國電商業務，之後沃爾瑪增持並最終在 2015 年獲得該公司的全部股份。