iPhone16快來了！蘋果供應商「兩班倒」日以繼夜趕工

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-08-31 20:29

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蘋果公司 (AAPL-US) 即將在台灣時間 9 月 10 日發表 iPhone16，眼下供應商「兩班倒」，正日以繼夜為新機型趕工。

8 月，鄭州暑意未消。航空港經濟綜合實驗區的富士康招募中心外，等待面試的工人，零散排出十幾公尺，拉著行李箱、拎著蛇皮袋，在馬路邊或蹲或站，陸續有應聘者從車上下來。

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穿著藍色馬甲的富士康員工，穿梭巡邏，喇叭廣播一遍遍地重複：門口騙子多，不要跟陌生人搭訕……。

多年來，幾乎每到 8、9 月，這樣熱鬧的招工場景都要上演一遍。

據《時代周報》周六（31 日）報導，隨著 iPhone 16 發布時間臨近，富士康今年的招聘旺季也進入了倒數計時的階段。最近幾天，仲介就打出新口號：「最後一周高價，小時工（人民幣，下同）27 元 / 小時，派遣工返費 8,500！」

今年鄭州富士康招聘公眾號發布的公告顯示，今天是最後一天高價招工，今年返費工做滿 3 個月，最多共計能拿 2.25 萬元。另外，高價小時工方面，八大街高價小時工月做滿 280 小時，最多能拿 7,840 元。

對比去年同一時候發布的招工公告，鄭州富士康工廠返費工最高拿 2.13 萬元左右，同為八大街高價小時工月工資，最多 6,440 塊錢。

「缺人，大量缺人。」在鄭州富士康工作超過 10 年的線長說，這就是他最近最直觀的感受。

多家供應商一線員工也表示，今年工廠整體招工人數已經超過去年。產業鏈公司內部人士說，雖然受就業大環境影響，今年工價比去年少一點，但整體招工需求比去年高，進廠的人更多了。

「缺人」、「累」、「加班」，是工廠員工提到最多的幾個詞。

本周稍早《日經新聞》曾披露，蘋果看好首款支援人工智慧（AI）功能的 iPhone 新機，要求供應商為新機準備約 8,800 萬～9,000 萬支的零組件，比去年多了 10% 以上。

為了準備這場硬仗，半年前蘋果執行長庫克就親自到上海，並與供應商代表見面。這個時間點，也跟此次 iPhone 16 發布時間吻合，接近果鏈人士說，代工廠一般提前至少半年接到訂單和生產要求。