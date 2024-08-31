巴菲特歡度94歲大壽 巴倫總結股神5大投資經驗

鉅亨網編譯許家華 2024-08-31 09:00

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2024 年 8 月 30 日，投資界傳奇人物華倫巴菲特迎來了他的 94 歲生日。在過去的 60 年中，巴菲特作為波克夏海瑟威的掌舵人，累積了豐富的投資經驗，成為全球最成功的投資者之一。

巴菲特於 1930 年出生，11 歲時便開始投資股票。自 1965 年接管波克夏 · 哈撒韋以來，他透過購買被低估的股票並長期持有，賺取了數千億美元的財富。近日，波克夏 · 哈撒韋成為史上第九家市值超過 1 兆美元的公司，標誌著巴菲特的投資哲學和策略得到了廣泛認可。

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為慶祝這位「奧馬哈先知」的生日，《巴倫週刊》總結了巴菲特的五大投資經驗：

1. 失敗是成功的一部分

巴菲特認為，經歷失敗是每位成功投資者必經之路。他在職業生涯中多次遭遇挫折，但從中吸取教訓，最終實現了巨大的成功。

2. 現金不為王，但也別害怕持有它

儘管巴菲特曾批評 “持有現金是一種可行的投資策略”，但他也強調在市場動盪時期，保持一定的現金儲備是明智的選擇。

3. 改變想法沒關係

巴菲特倡導長期持有股票，但在必要時調整投資策略。他曾在 2011 年支持陷入困境的美國銀行，並在近期減持了其股票。

4. 買公司，而不是買 CEO

巴菲特強調，投資人應關注公司的基本面，而非管理階層的個人魅力。他認為，優秀的管理者無法拯救基本面糟糕的公司。

5. 不要買《蒙娜麗莎》這類藝術品，把錢用來投資

巴菲特用複利的力量告誡投資者，若不打算長期持有某隻股票，就不應輕易投資。他指出，複利的效果在長期投資中特別顯著。