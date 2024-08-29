為何要投資日本？跟著巴菲特看懂日股核心價值

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:20

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股神巴菲特重押日本五大商社，賺得盆滿缽滿，讓日本股市重回投資人目光，並屢創新高。這位投資眼光精準的老先覺，相中的就是日本市場的核心價值股。

巴菲特持有的五大商社股票為：三菱商事、三井物產、住友商事、伊藤忠商事和丸紅株式會社。

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他在 2020 年曾解釋過選擇日本五大商社的邏輯，「當我一如往常研究著每家企業時，了解五大商社所做的業務，但它們的股價卻低得離譜，尤其是跟當時日本的利率相比，就顯得更荒謬了」。

巴菲特提到，自從購買這五家商社以來，股利平均上漲了 70% 左右。而出色的股價背後，是這五家公司過去幾年表現優秀的業績。

巴菲特投資的這五家商社，在日本都有著悠久的歷史，稱為五大商社，在全球擁有廣泛的業務，涉及能源、金屬、食品等多個領域。

數據指出，2023 年度，五大商社總營收規模達 610,833 億日元，淨利 38,659 億日元，自由現金流為 30,565 億日元。

此外，根據日本內閣府公佈的 2023 年日本國內生產毛額（GDP）為 5,914,820 億日元，五大商社 2023 財年的總營收，佔日本 2023 年名目 GDP 的 10.32%。可以顯見，巴菲特投資的五大商社，在日本經濟貿易的重要的地位。

而隨著日本企業治理的改善，許多商社開始積極回饋股東，包括發放股利和回購股票，高息特點也可望滿足息收投資人的需求。

巴菲特談到，「我們可能會選擇在這些公司上投資 10 年、20 年，因為我們已經深深地被這些公司的魅力所吸引。投資它們的時候，是抱著長期持有的心態，而並不是只想持有到下週、下個月或明年。」