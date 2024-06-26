NASA署長邊誇邊炒作美中太空競賽 美太空人不認同

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-26 15:46

美國《華盛頓郵報》周一 (24 日) 報導，美國國家航空暨太空總署 (NASA) 署長 Bill Nelson 近日受訪時先誇起中國航太領域進展非常出色，但隨後又開始老調重彈，炒作美中太空競賽話題，但參加登月計畫的美國太空人 Reid Wiseman 並不認同這一說法。

今年 1 月，Nelson 曾宣稱美國與中國正處於一場太空競賽，並呼籲美國最好小心別讓中國打著科學研究的幌子進行登月。

Nelson 在談到中國嫦娥六號月球探測器本月初成功採集月球背面樣本時祝賀中國，但隨即稱「我們正與中國進行太空競賽，他們非常出色，尤其是過去 10 年，他們取得了很多成就，他們說到做到。」

他還表示，儘管美中存在競爭，但兩國必須找到一種在月球及其周圍共存的方法。

報導指出，對於「與中國進行太空競賽」一說，參加美國 Artemis 載人登月計畫的 NASA 太空人員們則不這麼認為。

這次飛行指揮官、NASA 太空人 Wiseman 近日在華郵一場活動中說：「我們並不覺得這是一場競賽，只是覺得這是正確的探索方向，是我們前進的方向」，但稱「作為一名美國人，我確實感覺到壓力正在加大」。

美中兩國都希望在未來幾年將人類送上月球，根據目前的時間表預估，美國將首先實現這一目標，但 NASA 的 Artemis 任務已經延後至 2026 年。

隨著中國在太空領域取得重大進展，美國媒體跟一些政客不斷渲染中國的「太空威脅」。去年 11 月，美國高階將領曾稱中國軍事能力的快速發展，對美國在外太空的霸權構成越來越大的風險。

美國太空軍此前也曾發佈《太空競爭》評估報告指出，中俄兩國正測試研發反衛星武器，用於拒止、破壞或摧毀衛星和太空服務。為應對中俄威脅，美國太空軍已發射新型預警衛星跟蹤中俄飛行器。