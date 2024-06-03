載人首航喊卡！波音在太空業務又受挫 美媒：市值慘輸未上市SpaceX將近一倍

鉅亨網新聞中心 2024-06-03 17:27

《霸榮週刊》報導，馬斯克旗下 SpaceX 估值接近 2000 億美元，比波音 (BA-US) 高出近千億美元，這一差距反映出 SpaceX 在業績和現金流方面的領先優勢。跟 SpaceX 競爭載人航天業務的波音太空飛船 Starliner 上周六 (1 日) 再次因技術原因取消載人試飛任務。

2014 年，波音和 SpaceX 同時獲得美國太空總署 (NASA) 合約，但到目前為止，SpaceX 取得了更大的成功。自 2020 年 5 月以來，SpaceX 發射的 Dragon 號太空船已多次將太空人送往國際太空站。

SpaceX 率先研發可重複使用火箭，發展速度令人驚歎。成立至今 22 年的 SpaceX 發射的火箭已多次進入太空，該公司的火箭是航太史上經過最嚴格測試系統之一。

Baron Capital 投資組合經理 David Baron 直指波音與 SpaceX 在載人太空業務上的表現差異關鍵在於人，並稱工程師們都想在公司工作，而 SpaceX 能找到最優秀、最聰明的人才。

Baron 還指出，SpaceX 正產生正向現金流，這令人印象深刻。透過旗下星鏈 (Starlink) 的太空 Wi-Fi 業務，SpaceX 可為下一代發射系統投入大量資金。

馬斯克在 5 月 24 日一篇文章中曾表示，SpaceX 不需要任何資本，該公司每 6 個月進行一次「流動性輪轉」，允許員工和投資人出售股票。這些窗口期間交易的股票價格是 SpaceX 的估值基礎。根據現有股東股票銷售情況，SpaceX 估值約為 1800 億美元。

相反地，波音沒有產生自由現金流，今年首季現金流約為 39 億美元。華爾街更預估第二季度將只有 18 億美元。

不過，Starliner 太空飛船不是造成上述情況的原因，因為波音正被迫放慢生產速度來解決自身商用飛機的品質問題。

Vertical Research Partners 分析師 Rob Stallard 跟 AeroDynamic Advisory 董事總經理 Richard Aboulafia 指出，投資人不應認為 Starliner 的延誤跟商用飛機問題有關。

儘管如此，本次延誤還是讓投資人擔憂。