盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲2.68%，報25.08美元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 22:00
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間30日21:44股價上漲0.66美元，報25.08美元，漲幅2.68%，成交量32,738（股），盤中最高價25.08美元、最低價24.80美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.49%
- 近 1 月：+2.82%
- 近 3 月：-18.22%
- 近 6 月：-22.45%
- 今年以來：-19.33%
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