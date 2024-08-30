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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲2.68%，報25.08美元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 22:00


Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間30日21:44股價上漲0.66美元，報25.08美元，漲幅2.68%，成交量32,738（股），盤中最高價25.08美元、最低價24.80美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.49%
  • 近 1 月：+2.82%
  • 近 3 月：-18.22%
  • 近 6 月：-22.45%
  • 今年以來：-19.33%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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Allegro Microsystems Inc.25.062.62%

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