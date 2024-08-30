助獨居嬤清陳年雜物 台灣東洋攜華山顧銀髮健康

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-30 18:32

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東洋 (4105-TW) 今 (30) 日於官方臉書分享，今年「耕著東洋挺健康」ESG 計畫活動。總經理侯靜蘭帶著志工團隊，用行動支援華山基金會，協助改善獨居長輩的居家環境，希望透過服務讓社會更重視銀髮健康議題、攜手打造「健康台灣」。

東洋分享，有位住在萬華巷弄內的獨居長輩阿嬤，由於身坐輪椅行動不便，無法整理環境，以致於唯一能休息的床舖堆滿了陳年舊物，成了積滿灰塵的貨物區。為協助阿嬤能有張休息的床，侯靜蘭與公司志工，頂著炎熱天氣與不習慣的舊物異味，挽起袖子加入華山的居家環境改善工作之列。

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獨居阿嬤家空間狹小，陳年舊物不僅佔據了大部分空間也影響生活動線。東洋志工與華山夥伴組成清掃團隊，分工合作地投入室內整理打掃、廢棄物裝袋與垃圾清運工作。總經理跟志工們就在幾坪大的屋子裡，揮汗來回穿梭，終於把過期或不用的舊物完成清運，逐步協助阿嬤有更適宜的起居空間。

除到第一線服務，東洋也將年度收成的健康無毒米捐贈 500 公斤給華山基金會，希望獨居長輩們有好的居住環境也吃得更健康。

侯靜蘭表示，東洋在地深耕 65 年，一直期許扮演醫病的後盾、關心社會健康的力量，所以支持採用無毒農法的稻農，並把健康的米捐給需要的社福團體，此外，也邀請志工參與不同維度的服務，透過行動激發更多熱情。

侯靜蘭也指出，由於明年是超高齡社會，銀髮健康是台灣社會必須正視的議題。因此，今年 ESG 主題聚焦在銀髮健康，除了用行動支持華山，也規劃捐贈適用 65 歲以上成人的佐劑流感疫苗做為公益使用，希望呼籲社會更加重視長者健康。