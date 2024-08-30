〈第一金法說〉上半年大賺137.29億元 靠子公司手收年成長37.8％創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-30 20:33

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第一金控今 (30) 日召開 2024 年第二季法說會，說明上半年整體營運概況，主要靠獲利金雞母第一銀行的手收表現強勁、年成長 37.8％。針對是否有泛公股金控間「公公併」規畫，第一金高層則表示，子公司證券部分可以考慮，但現在沒有適合標的。

第一金控稅後淨利再攀高峰達新台幣 137.29 億元，較去年同期成長 4.3％，每股盈餘（EPS）0.98 元，獲利成長除銀行子公司創歷史新高外，其他如證券、投信、人壽等子公司之合計稅後淨利為新台幣 12.48 億元，表現亦優於去年同期，年成長 9％。

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今年上半年，第一銀行淨手收表現強勁、年成長 37.8％達 60.83 億元，有效彌補淨利息收入及換匯交易收益之下滑；此外，由於商用不動產相關之逾放趨緩，信用成本年減 14.1％，使銀行 2024 年上半年稅後淨利達 127.99 億元，年成長 4.4％。

銀行子公司總放款前 6 月勁揚 8.1％，集中於房貸及大企業授信，前者於新青安政策之熱潮下成長 13.7％，後者因疫後經濟回溫而年增 19.9％，中小企業貸款逐步活絡，外幣放款則仍受制於美元利率過高而需求疲軟，整體而言，銀行資產品質穩定，逾放比維持 0.18％，覆蓋率略增至 745.24％。