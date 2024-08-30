明係續進行越南投資計畫 取得新設廠用地明年Q2動工

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-30 16:25

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自行車整車廠明係 (6804-TW) 原計畫以 2000 萬美元赴越南投資設立組裝廠的方案仍持續進行，且對投資越南的執行更趨審慎，今 (30) 日明係公布以 885 萬美元取得越南平陽省的 5 萬平方公尺 (約 1.515 萬坪) 新設廠用地，計畫在完成規劃後於明年中動工，並在 2026 年年底量產。

明係先前因計畫投資項目未獲列爲擬設廠工業區內許可的項目，先撤銷此一土地取得案，並另覓地租用或投資設廠，而在今天公布取得越南平陽省新淵市會義坊和平陽省北新淵縣新立鄉 Vsip III 工業區第 124/125/147/148 號 / 土地使用權，投入額爲 885 萬美元。

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明係在越南的投資設立自行車組裝廠計畫，原規劃在越南平陽省新淵巿永新區的新加坡第二工業園第 320 號、321 號土地設廠，但在明係準備取得土地設廠同時，因越南環境法規的修正，造成該區排除自行車組裝業，也使明係不得不先放棄此一投資設廠標的。