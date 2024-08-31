陸客快來了！中國文旅部宣布：近期恢復福建民眾赴金門旅遊

鉅亨網編譯鍾詠翔綜合報導 2024-08-31 00:03

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中國文化和旅遊部在周五（30 日）晚間宣布：「應金門縣民意代表參訪團請求，大陸將於近期恢復福建居民赴金門旅遊。」

據《人民日報》報導，由金門縣議會議長洪允典、民意代表陳玉珍率領的金門縣民意代表參訪團，在本月 20 日抵達北京，就恢復福建民眾赴金門旅遊、加強金門與大陸交流合作等向有關部門表達意見。

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另據《香港 01》報導，陳玉珍表示，此行成果非常正面樂觀，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤向他們說：「不會讓你們空手而歸」。

宋濤在會見參訪團時表示，中共總書記習近平強調，為兩岸同胞謀福祉是北京發展兩岸關係的出發點和落腳點。中共在二十屆三中全會對進一步全面深化改革做出系統部署，將為中國式現代化提供強大動力和制度保障，也將為台胞台企扎根大陸發展創造更好條件、開闢更廣空間。

宋濤說，要堅決打擊「台獨」分裂，積極推動兩岸人員往來正常化、兩岸交流合作常態化，努力維護兩岸同胞根本利益，大力支持廈門與金門融合發展，支持兩地人民走近走親。