創投年會開幕 邱德成：今天不投資新創 明天沒有護國群山

鉅亨台北資料中心 2024-08-27 16:36

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台灣創投年會今 (27 日) 開幕，行政院長卓榮泰親自出席頒發「終身成就獎」給成立台灣首家創投公司、宏碁創辦人施振榮，創投公會理事長邱德成呼籲：「今天不投資新創，明天就沒有護國群山。」

卓榮泰致詞時表示，「看到施振榮先生一步一步的走上頒獎台，我非常的感動，因為他走的每一步都代表了台灣電子產業、創投界的一大步。」

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卓榮泰指出，行政院現在推動兆元大投資計劃、打造亞洲資產管理中心，以及人才躍升計劃。未來五年要創造 2 萬個新創就業，每年投資新創 1500 億，並且訂下雄心壯志，在 10 年達到創新解決方案的輸出國。

邱德成致詞時重心長的表示，「今天不投資新創，明天就沒有護國群山。」他說，國家培育獨角獸，也是建立護國群山的推手；投資新創就是投資國家的未來，投資創投就是投資國家的動能。

邱德成進一步指出，台灣重要的科技事業背後，事實上都有創投的支持，這也充分的證明台灣創投對產業的廣大貢獻，政府提出投資國家發展的目標，推動國家人才競爭力躍升方案，以及透過投資台灣、支持產業為核心特色的亞洲資產管理中心，將為創投業帶來更多的投資機會，挹注更多資金，支持人才豐富化。