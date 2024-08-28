矽力*-KY周五開法說 外資估本季營收增15-20%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-28 12:52

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矽力 *-KY(6415-TW) 即將在本周五召開法說會，美系外資今 (28) 日搶先出具報告指出，矽力 *-KY 第二季財報可望優於市場預期，且受惠客戶積極回補庫存，第三季營收將季增 15-20%，因此升評矽力 *-KY 至中立，目標價從 400 元提升至 488 元。

外資預估，矽力 *-KY 隨著客戶進一步回補庫存，第二季毛利率將超過 54%，為兩年多來新高，且客戶庫存回補的動能有機會延續至今年底，第三季營收估季增 15-20%，因此上調全年營收與獲利預測，分別約 195 億元、32 億元，每股純益達 8 元。

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德儀近日更新 2026 年資本支出至 20 至 50 億美元，外資基於其年營收 191 億美元預測，其資本支出將從 49 億美元下修至 25 億美元，象徵供給過剩風險可望緩解，不過，德儀此舉也代表 PMIC 的潛在市場規模 (TAM) 可能低於預期，因此認為德儀調整資本支出計劃對矽力 *-KY 為利多，但對產業預估則是利空。