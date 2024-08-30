產業綠肥紅瘦！台經院7月製造業景氣燈號連4綠 分數微跌

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-30 15:26

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台灣經濟研究院今 (30) 日公布 7 月整體製造業景氣信號值，由 6 月的 13.97 分，減少 0.51 分，下滑至 13.46 分，燈號續維持代表景氣持平的綠燈，呈現連四綠。其中呈現衰退的藍燈比重大幅增長到 31.56%，與低迷的黃藍燈合占近 5 成。產業互有消長，僅電子電機與金屬機械的景氣燈號連續第二個月出現揚升的黃紅燈。其餘三大類多為低迷或衰退的黃藍燈和藍燈。

台經院表示，在國內製造業方面，外銷訂單在科技新品備貨需求增加，年增率較上月佳，推升需求面指標，但因為 7 月逢 2 天颱風假導致工作天數減少，進出口及工業生產指數年增率皆較上月數值下滑，影響原物料投入表現。

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在資本市場方面，因台股受到美股重挫而出現外資賣壓，股價陷入回檔整理，加上製造業廠商看好未來半年景氣表現較上月調查相比明顯轉弱，衝擊經營環境面指標表現。故製造業景氣信號值由 113 年 6 月之 13.97 分，減少 0.51 分至 7 月之 13.46 分，燈號續維持代表景氣持平的綠燈。

資料來源：台經院

就 113 年 7 月景氣信號各主要組成項目觀察，僅 1 項目分數增加、4 項分數減少，信號值共減少 0.51 分，以原物料投入面減少 0.55 分幅度最大，經營環境面減少 0.11 分，成本面及售價面減少 0.04 分，僅需求面增加 0.23 分，故燈號座落於代表景氣持平的綠燈。

呈現衰退的藍燈增長到 3 成 與低迷的黃藍燈共占近 5 成

就 113 年 7 月份不同燈號的消長觀察，呈現衰退的藍燈比重由 113 年 6 月的 18.49% 大幅增長至 7 月的 31.56%，低迷的黃藍燈由 24.04% 減少至 17.43%，兩項合計占 48.99%，幾近 5 成。持平的綠燈由 27.02% 減少至 26.04%，代表景氣揚升的黃紅燈由 22.98% 減少至 13.42%，繁榮的紅燈由 7.47% 增加至 11.55%。