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神準盤中填息 伺服器年底出貨帶動復甦

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-30 15:21

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神準盤中填息 伺服器年底出貨帶動復甦。(圖：shutterstock)

網通廠神準 (3558-TW) 今 (30) 日除息，每股配息 4 元，除息參考價 158.5 元，今日盤中最高來到 165 元、順利填息，收 160 元，漲幅 1.5%，隨下半年伺服器產品陸續出貨，神準營運可望復甦。

董事長蔡文河日前表示，神準上半年遭遇客戶庫存亂流，導致營收大幅下滑，不過隨著客戶庫存去化，加上新興國家電信商需求，搭載 intel (INTC-US) 新一代處理器的雙處理器機架型伺服器將在年底陸續出貨。


蔡文河表示，期望到 2025 年底，以伺服器為主的 Computing 相關產品營收占比能達到 50%，並推動毛利率提升。

神準 7 月營收 9.3 億元，月增 18.4%，但年減 35.6 %。今年前 7 個月累計營收 63.1 億元，較去年同期下降 37.6%。

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