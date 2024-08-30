神準盤中填息 伺服器年底出貨帶動復甦

網通廠神準 ( 3558-TW ) 今 (30) 日除息，每股配息 4 元，除息參考價 158.5 元，今日盤中最高來到 165 元、順利填息，收 160 元，漲幅 1.5%，隨下半年伺服器產品陸續出貨，神準營運可望復甦。

‌



蔡文河表示，期望到 2025 年底，以伺服器為主的 Computing 相關產品營收占比能達到 50%，並推動毛利率提升。