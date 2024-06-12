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神準首度跨入伺服器領域 力拚明年營收占比達5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-13 10:29

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左為神準董事長蔡文河，右為總經理林伯彰。(鉅亨網資料照)

網通廠神準 (3558-TW) 近年積極轉型，更攜手英特爾 (INTC-US) 推出首款伺服器，正式踏入伺服器領域。董事長蔡文河指出，雖然今年營運仍較辛苦，但今年第四季開始出貨伺服器產品後將帶動營運，力拚明年網路運算營收占比達 5 成。 

神準提到，雖然目前看起來今年營運仍較辛苦，需求尚未明顯回升，客戶仍在調整庫存，但在伺服器產品今年第四季小量出貨後，預期明年包括智慧網卡、伺服器等網路運算業務營收占比可望達 5 成，也將同步推升毛利率。 

過去伺服器無論白牌、品牌等都是客製化，蔡文河表示，標準化讓進入門檻降低，市場將會進一步擴大，且未來伺服器將走向標準化、開放性，可以將產品推到雲端託管服務 (Manager Service Provider, MSP)。 

蔡文河進一步透露，目前觀察印度市場等新興國家，對開放式架構的接受度高，電信商 (Telco)、網際網路服務供應商 (ISP) 都有需求，預期第四季就可以出貨，需求約幾百台。 

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