中裕長效型愛滋療法2a臨床全數完成注射 今年底至明年初可獲初步結果

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-30 17:24

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中裕 (4147-TW) 今 (30) 日宣布，長效型 TMB-365 及 TMB-380 治療愛滋病 2a 臨床試驗，所有受試者皆全數完成最後一劑的注射治療，尚需時間進行後續追蹤，預計今年底至明年初可獲得初步的分析結果。

中裕於 2022 年啟動長效型 TMB-365 及 TMB-380 合併使用的臨床 1b/2a 試驗，並在去年 9 月完成先鋒組臨床 1b 試驗，今年 3 月在 CROI 國際研討會發表，現在正進行核心組臨床 2a 期試驗。

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中裕說明，此次臨床試驗目的為以長效型 TMB-365 及 TMB-380 組合作為維持療法，規劃受試者人數 20 人，採用每 8 周一次的給藥方案，以獲取雙抗組合有效性、安全性以及其他藥物動力學等資訊，作為評估及設計未來臨床試驗的參考。

中裕進一步表示，此研究的目標患者對象為已通過一線或二線治療，病毒量受到抑制的愛滋病患者，而患者對象在此實驗中，轉換至長效型 TMB-365/380 組合用藥並停止使用其他抗病毒藥物。