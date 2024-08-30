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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)EPS預估下修至1.27元，預估目標價為61.34元

鉅亨網新聞中心 2024-08-30 06:18


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.27元，其中最高估值1.38元，最低估值1.13元，預估目標價為61.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.38(1.42)1.92.44
最低值1.13(1.1)1.582.13
平均值1.28(1.29)1.772.26
中位數1.27(1.3)1.82.26

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值18.50億22.00億26.18億
最低值18.11億21.00億24.43億
平均值18.26億21.46億25.31億
中位數18.26億21.46億25.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS0.541.110.44
營業收入11.50億13.44億15.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIRK

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