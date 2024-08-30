鉅亨速報 - Factset 最新調查：Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)EPS預估下修至1.27元，預估目標價為61.34元
鉅亨網新聞中心 2024-08-30 06:18
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.3元下修至1.27元，其中最高估值1.38元，最低估值1.13元，預估目標價為61.34元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.38(1.42)
|1.9
|2.44
|最低值
|1.13(1.1)
|1.58
|2.13
|平均值
|1.28(1.29)
|1.77
|2.26
|中位數
|1.27(1.3)
|1.8
|2.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|18.50億
|22.00億
|26.18億
|最低值
|18.11億
|21.00億
|24.43億
|平均值
|18.26億
|21.46億
|25.31億
|中位數
|18.26億
|21.46億
|25.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.54
|1.11
|0.44
|營業收入
|11.50億
|13.44億
|15.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Birkenstock Holding Plc(BIRK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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