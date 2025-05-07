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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 00:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.95元上修至3元，其中最高估值3.05元，最低估值2.65元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.05(3.05)3.954.845.2
最低值2.65(2.65)3.253.75.2
平均值2.94(2.93)3.724.315.2
中位數3(2.95)3.814.45.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值49.05億53.68億56.77億57.72億
最低值45.24億49.64億53.81億57.72億
平均值46.65億50.76億54.98億57.72億
中位數46.58億50.50億54.88億57.72億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-12.43-0.300.962.812.55
營業收入29.82億28.00億38.36億41.74億43.62億

詳細資訊請看美股內頁：
阿勒格尼技術公司(ATI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSATI

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