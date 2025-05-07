鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿勒格尼技術公司(ATI-US)EPS預估上修至3元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 00:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿勒格尼技術公司(ATI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.95元上修至3元，其中最高估值3.05元，最低估值2.65元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.05(3.05)
|3.95
|4.84
|5.2
|最低值
|2.65(2.65)
|3.25
|3.7
|5.2
|平均值
|2.94(2.93)
|3.72
|4.31
|5.2
|中位數
|3(2.95)
|3.81
|4.4
|5.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|49.05億
|53.68億
|56.77億
|57.72億
|最低值
|45.24億
|49.64億
|53.81億
|57.72億
|平均值
|46.65億
|50.76億
|54.98億
|57.72億
|中位數
|46.58億
|50.50億
|54.88億
|57.72億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-12.43
|-0.30
|0.96
|2.81
|2.55
|營業收入
|29.82億
|28.00億
|38.36億
|41.74億
|43.62億
詳細資訊請看美股內頁：
阿勒格尼技術公司(ATI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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