壽險業利多！外匯準備金新制來了 估年省近千億避險成本

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-29 20:12

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全體壽險業 2023 年為了變動不到 1 角的匯率，付出 3600 億元的避險成本，金管會今 (29) 日拍板，將於「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」增訂外匯價格變動準備金新制，讓業者可採彈性方式管理匯率風險及避險成本。根據試算，壽險業若降低傳統避險部位的比率 20%，每年估可省下傳統避險成本近千億元。

保險局副局長蔡火炎今天於例行記者會上說明，壽險業主要銷售長年期保單，負債存續期間長，因此，在資產配置上，為了要跟負債存續期間和資金成本來做匹配，會把大量資產投資到國外長年期債券。不過，保險契約約定的事故並不會同時大量發生，所以並不需要把配置在國外的長期性資產立刻變現匯回，實質上來看，國外資產似乎不需要頻繁的進行匯率評價。

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不過，壽險業的財務報告依照目前會計準則要求，必須要進行匯率的評價，因此衍生壽險業有短期匯率避險的需求，業者為了避免各期財務報告受到匯率波動影響，導致評價損益，所以都會耗費相當的成本，透過匯率避險的工具，例如 CS、NDF，來進行避險。

蔡火炎指出，依照歷史經驗，匯率其實有均值回歸的特性，觀察 2023 年臺銀每日新台幣兌美元匯率收盤即期賣出匯率，1 月 3 日為 30.745 元，最低點落在 2 月 2 日 29.745 元，10 月 26 日 32.5 元，12 月 28 日封關為 30.765 元，全年來看僅微幅變動 0.02 元，但全體壽險業付出的避險成本達到 3600 億元，所以各季財報依照當期匯率評價與壽險業長期經營模式是不相符的。

因此，金管會決議多給壽險業一項選擇的措施，來彈性管理匯率風險，這些長期節省下來的成本，可以轉換為壽險業的資本累積，以利未來接軌。

外界關注，新制可望為壽險業省下多少成本？蔡火炎舉例，若降低傳統避險部位的比率 5%，每年預期可節省傳統避險成本 246 億元；若降低 10% 估可節省 492 億元；若降低 20% 估可節省 982 億元。