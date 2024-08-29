【量大強漲股整理】輝達財報優於預期，卻下跌反映，怎麼解讀，AI股有機會在上嗎?蘋概股可留意誰?

鉅亨研報 2024-08-29 18:10

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加權指數，今日開低震盪走高，終場下跌 168.81 點，收在 22201.85 點，成交量 3352 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 241.42 億，投信買超 31.03 億，自營商賣超 33.19 億，三大法人合計賣超 243.58 億，其中，投信連 10 買，累計 301.65 億。

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美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.39%，標普 500 指數下跌 0.6%，納指下跌 1.12%，費半下跌 1.83%，AI 龍頭 (NVDA-US) 輝達，下跌 2.1%，收在 125.61 美元，週三盤後公布第 2 季財報，營收約 300 億美元，每股盈餘約 0.68 美元，均優於分析師預期，然而，第 3 財季營收預計 325 億美元，未達市場最高預期 379 億美元，儘管董事會批准 500 億美元庫藏股計畫，盤後股價依然下跌 6%，短線上股價恐陷震盪；台股方面，加權指數，今日開低震盪走高，盤中下跌逾 300 點，來到 22010.89 點，但隨即湧現低接買盤，反彈超過 200 點，終場下跌 168.81 點，收在 22201.85 點，持續在季線附近左右震盪整理，8 月 30 日周五即將公布美國 7 月份個人消費支出 (PCE) 物價指數，公布內容將會影響美國聯準會的降息意願和幅度。

權值股方面，(2330-TW)台積電，下跌 2.18%，收在 943 元，全球晶圓代工產業在 2024 年第二季營收年增約 9%，季增 23%，台積電以 62% 市占率領先群雄，報告顯示，CoWoS 封裝產能供應緊張，有利股價持續上漲；(2317-TW)鴻海，下跌 0.54%，收在 184.5 元，市場預估 2024 年 (AAPL-US) 蘋果全球營收將首次突破 4,000 億美元，鴻海是蘋果最大硬體供應商，隨著蘋果業績持續壯大，鴻海受惠最大，今年營運可望持續上揚；(2454-TW)聯發科，上漲 4.17%，收在 1250 元，全新 5G 旗艦晶片「天璣 9400」預計 10 月亮相，不僅首款 3 奈米 5G 晶片，在繪圖晶片（GPU）性能與能耗更是大躍進，價格也有望提高，是後續大咬 AI 手機商機的搶單利器，伴隨單價提高，將大幅挹注營收。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞，上漲 7.5%，收在 172 元，再創波段新高，7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，近期被納入 MSCI 全球小型指數及法人看好今年營可望轉虧為盈的帶動下，股價有望繼續上攻；(3363-TW)上詮，上漲 7.06%，收在 189.5 元，上詮最早開始投入 CPO 相關產品研發，光學連接器元件新產品已見成果，保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO，成長空間非常大，目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者。

(AAPL-US)蘋果，iPhone 16 系列新機上市前，拉貨動能非常強勁，蘋果手機供應鏈營運向上衝；(3008-TW)大立光，上漲 6.14%，收在 3200 元，7 月合併營收為 54.3 億，月增 34%，年增 54%，連續 12 個月營收年成長，大立光為 iPhone 鏡頭主力供應商，過去獨家供應 iPhone 15 Pro Max 的潛望式鏡頭，2024 年 iPhone 16 Pro 系列繼續使用潛望式鏡頭，大立光將明顯受惠，7 月業績較 6 月大幅成長，下半年營運優於上半年，針對新廠布局計畫，大立光預期，去年第 4 季完工的新廠將依原計畫，本季陸續移入設備，第 4 季達全產能滿載；下一座新廠則預計明年第 3 季完工，整體規模將是原新廠的兩倍，此外，目前也積極研發全球最快充電的鋰電池負極材料，搶攻全球電動車及儲能市場千億美元商機，不僅 5 分鐘就能充飽電，而且壽命長達 20 年，多數法人持續上調目標價，最高上看 3980 元；(2455-TW)全新，上漲 5.6%，收在 141.5 元，7 月營收 2.62 億，年增 17%，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力。

AI 晶片需求成長將帶動 ABF 需求上升，能明顯改善 ABF 產業供過於求狀況，ABF 族群有望從谷底反彈上漲；(3189-TW)景碩，上漲 4.87%，收在 118.5 元，市場傳出景碩通過 (2330-TW) 台積電 AI 晶片的 ABF 載板認證，並成功打進輝達 GB200 供應鏈，營收有望迎來強勁的成長動能。

AI 機器人時代宣告來臨，「機器人與智慧自動化展」將於本周三（21 日）在台北登場，台廠供應鏈將發表 AI 機器人最新研發成果與全新應用，預期將引爆千億美元商機，也有望掀起機器人產業新一波革命大潮，(3019-TW) 亞光，上漲 5.35%，收在 128 元，收盤再創波段新高，7 月營收為 22.24 億元，創 2011 年 9 月以來的單月新高，月增 5.4%，年增 43.6%，法人指出，亞光受惠車載鏡頭持續出貨，加上市場庫存逐漸去化完畢，推升營運動能，預期下半年營運可望持續成長，(TSLA-US)Tesla 第 2 代人形機器人 Optimus 預計 2025 年導入「千人大軍」在自家北美工廠上線，傳出亞光的鏡頭將扮演機器人眼睛的關鍵角色，有望成為未來的強勁成長動能

輝達財報如何解讀?

CPO 聯鈞再創新高!

蘋果概念股有機會續航?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師