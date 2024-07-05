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蘋果供應鏈玉晶光上半年營收突破百億元 年增逾7成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-05 16:33

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玉晶光董事長陳天慶。(鉅亨網記者張欽發攝)

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收爲 15.56 億元，月增 0.06%，年增 34.5%，2024 年 1-6 月營收 102.24 億元，年增 70.57%。同時，玉晶光並指出，目前訂單正常，並無外界所傳被抽單疑慮，故若市場預期需求不變及生產順利的情況下，下半年營運將優於上半年。

玉晶光 2024 年第二季營收爲 49.88 億元，季減 4.74%，年增 70.57%。

玉晶光主管指出，第二季為傳統淡季，第三季進入需求旺季，新機開始量產，營運將會回到旺季水準，但實際出貨規模，還是依客戶拉貨為準。

玉晶光 2024 年第一季營收 52.36 億元，創同期新高，毛利率為 36.71%、季減 4.08 個百分點，年增 5.47 個百分點，單季稅後純益 10.88 億元，創同期新高，季減約 5.72%，年增 3.58 倍，每股純益爲 9.65 元。

同屬蘋果供應鏈的大立光 (3008-TW) 今天也公布 2024 年 6 月營收重新站上 40 億元大關達 40.14 億元，月增 15.92%，年增 49.89%，也爲連續 11 個月營收年成長；累計 1-6 月營收 222.98 億元，年增 28.67%；大立光在 7 月的出貨動能估將優於 6 月。

大立光 2024 年第二季營收爲 109.85 億元，季減 2.9%，年增 34.06%。

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