蘋果供應鏈玉晶光上半年營收突破百億元 年增逾7成

蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，2024 年 6 月營收爲 15.56 億元，月增 0.06%，年增 34.5%，2024 年 1-6 月營收 102.24 億元，年增 70.57%。同時，玉晶光並指出，目前訂單正常，並無外界所傳被抽單疑慮，故若市場預期需求不變及生產順利的情況下，下半年營運將優於上半年。