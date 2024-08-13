玉晶光上半年淨利20.87億元年增4.98倍 EPS 18.51元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-13 15:39

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蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 今 (13) 日公布最新獲利資訊，2024 年第二季稅後純益 10 億元，單季每股純益爲 8.87 元，2024 年 1-6 月稅後純益爲 20.87 億元，年增 4.98 倍，每股純益 18.51 元。在美商蘋果公司 iPhone16 旗艦機將發表並登場，將使玉晶光第三季營運再獲推升。

玉晶光 2024 年第二季營收 49.87 億元，毛利率 36.75%，季減 0.04 個百分點，年增 6.63 個百分點，2024 年第二季稅後純益 10 億元，季減 8.08%，年增 7.93 倍，單季每股純益爲 8.87 元。

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玉晶光 2024 年上半年營收爲 102.23 億元，毛利率 36.73%，年增 5.99 個百分點，稅後純益爲 20.87 億元，年增 4.98 倍，每股純益 18.51 元。

而大立光 (3008-TW) 2024 年第二季營收 109.85 億元，毛利率 48.39%，季減 0.76 個百分點，年減 0.47 個百分點，稅後純益 44.98 億元，季減 26.39%，年增 21.7%，每股純益 33.7 元。大立光 2024 年上半年營收 222.98 億元，毛利率 48.79%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 106.09 億元，年增 51.89%，每股純益爲 79.49 元。

美商蘋果公司 iPhone16 旗艦機將在 9 月 11 日發表並登場，備貨的需求挹注之下光學元件大廠玉晶光 7 月營收有明顯跳增，玉晶光 7 月營收爲 22.76 億元，月增 46.26%，年增 5.93%。1-7 月累計營收 125 億元，年增 53.52%。玉晶光高階潛望式手機鏡頭推進順利，在第三季進入出貨旺季，將對營收及獲利進行高度加值的效果。