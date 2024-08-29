〈台股開盤〉押寶輝達財報賣壓出籠 AI概念股臉黑 跌360點退守2萬2

台股今 (29) 日受美股指數下挫、輝達 (NVDA-US) 財報公布以及美超微 (SMCI-US) 影響，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在內的電子權值股賣壓沉重，指數早盤開低下挫至 22,010 點，一度大跌 360 點，力守 2 萬 2 千點大關，預估今日成交量將放大至 3,500 億元。