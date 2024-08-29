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台股

〈台股開盤〉押寶輝達財報賣壓出籠 AI概念股臉黑 跌360點退守2萬2

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-29 09:47

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〈台股開盤〉AI概念股領跌 一度殺360點 力守2萬2千點。(鉅亨網資料照)

台股今 (29) 日受美股指數下挫、輝達 (NVDA-US) 財報公布以及美超微 (SMCI-US) 影響，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在內的電子權值股賣壓沉重，指數早盤開低下挫至 22,010 點，一度大跌 360 點，力守 2 萬 2 千點大關，預估今日成交量將放大至 3,500 億元。

權值股普遍弱勢，台積電下挫超過 2%，向下回測月線支撐，鴻海 (2317-TW) 也重挫 2%，聯發科 (2454-TW) 跌幅也有近 1%，其他如廣達 (2382-TW) 因受美超微拖累影響，重摔超過 3%，台達電 (2308-TW) 跌幅也達 1%，壓抑整體大盤走勢。


市場持續聚焦光通訊與半導體設備股，光通訊包括聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、穎崴 (6515-TW)、波若威 (3163-TW)、矽格 (6257-TW)、旺矽 (6223-TW)、上詮 (3363-TW) 等，都在盤上表現。

半導體設備在 G2C 聯盟帶領下續強，均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 都上漲 2% 以上，志聖 (2467-TW) 也在平盤上，其他如東台 (4526-TW) 也有不錯表現。

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台股光通訊半導體設備台股開盤AI股

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台積電942-2.28%
東台38.69.97%
均華9890.41%
均豪1520.33%
上詮1833.39%
旺矽7790.65%
矽格76.52.14%
波若威1681.51%
穎崴11753.98%
聯鈞164.52.81%
聯亞159.510.00%
台達電397.5-0.75%
廣達271-2.69%
聯發科12252.08%
鴻海182-1.89%
志聖244-2.40%
台積電169.2-0.79%
輝達125.61-2.10%
超微電腦443.49-19.02%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.2
加權指數法興(售) 槓桿5.14
台積電法興(購) 槓桿7.47
台達電法興(購) 槓桿4.79
聯發科法興(購) 槓桿9.5
鴻海法興(購) 槓桿6.78
鴻海法興(購) 槓桿5.59

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80.95%

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台積電

53.85%

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