〈台股開盤〉押寶輝達財報賣壓出籠 AI概念股臉黑 跌360點退守2萬2
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-29 09:47
台股今 (29) 日受美股指數下挫、輝達 (NVDA-US) 財報公布以及美超微 (SMCI-US) 影響，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在內的電子權值股賣壓沉重，指數早盤開低下挫至 22,010 點，一度大跌 360 點，力守 2 萬 2 千點大關，預估今日成交量將放大至 3,500 億元。
權值股普遍弱勢，台積電下挫超過 2%，向下回測月線支撐，鴻海 (2317-TW) 也重挫 2%，聯發科 (2454-TW) 跌幅也有近 1%，其他如廣達 (2382-TW) 因受美超微拖累影響，重摔超過 3%，台達電 (2308-TW) 跌幅也達 1%，壓抑整體大盤走勢。
市場持續聚焦光通訊與半導體設備股，光通訊包括聯亞 (3081-TW)、聯鈞 (3450-TW)、穎崴 (6515-TW)、波若威 (3163-TW)、矽格 (6257-TW)、旺矽 (6223-TW)、上詮 (3363-TW) 等，都在盤上表現。
半導體設備在 G2C 聯盟帶領下續強，均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 都上漲 2% 以上，志聖 (2467-TW) 也在平盤上，其他如東台 (4526-TW) 也有不錯表現。
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