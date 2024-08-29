〈台股盤後〉「輝積」黯淡補打蘋果光 收跌168點守住2萬2
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-29 14:08
美股昨 (28) 日下挫，加上輝達 (NVDA-US) 財報無亮點及美超微 (SMCI-US) 財報延後公布影響，台股今 (29) 日承受賣壓，一度跌逾 300 點，不過隨後跌幅收斂，終場跌 168.81 點或 0.75%，以 22201.85 點作收，守住 22000 點關卡，成交量 3352.06 億元。雖然權值股及 AI 族群今天較無表現，但蘋果將推出新品，蘋概股成為盤面亮點。
電子權值股今天漲跌互現，台積電 (2330-TW) 跌 21 元，跌逾 2%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.54%，不過聯發科 (2454-TW) 早盤雖一度跌逾 1%，盤中翻紅走高，漲逾 4%。大立光 (3008-TW) 也漲逾半根停板，日月光 (3711-TW) 則收平盤，台達電 (2308-TW) 跌 0.75%，聯電 (2303-TW) 跌 1.09%。
蘋果 (AAPL-US) 將在美西時間 9 月 9 日舉辦秋季發表會，最新的 iPhone 16 即將亮相，激勵蘋概股今天漲勢強勁，成為盤面亮點。
光學元件大廠大立光、玉晶光 (3406-TW) 漲逾半根停板；砷化鎵族群如宏捷科 (8086-TW) 亮燈漲停，全新 (2455-TW) 漲逾半根停板，穩懋 (3105-TW) 漲逾 4%；PCB 族群也有表現，華通 (2313-TW)、燿華 (2367-TW) 及臻鼎 - KY(4958-TW) 皆漲逾半根停板。
AI 族群今天臉黑，AMAX-KY(6933-TW) 跌逾半根停板，麗臺 (2465-TW) 跌逾 3%，尼得科超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW)、廣達 (2382-TW)、圓剛 (2417-TW) 跌逾 2%，緯創 (3231-TW)、迎廣 (6117-TW)、英業達 (2356-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW)、晟銘電 (3013-TW) 也都有超過 1% 的跌幅。
綠能族群今天也走弱，泓德能源 (6873-TW) 跌逾半根停板，雲豹能源 (6869-TW)、森崴能源 (6806-TW) 跌逾 2%。
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