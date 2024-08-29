〈台股盤後〉「輝積」黯淡補打蘋果光 收跌168點守住2萬2

美股昨 (28) 日下挫，加上輝達 (NVDA-US) 財報無亮點及美超微 (SMCI-US) 財報延後公布影響，台股今 (29) 日承受賣壓，一度跌逾 300 點，不過隨後跌幅收斂，終場跌 168.81 點或 0.75%，以 22201.85 點作收，守住 22000 點關卡，成交量 3352.06 億元。雖然權值股及 AI 族群今天較無表現，但蘋果將推出新品，蘋概股成為盤面亮點。