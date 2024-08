經濟情勢改變 瑞儀2子公司功能性貨幣新台幣改為美元

瑞儀 ( 6176-TW ) 今 (28) 日公告,考量經濟情勢改變、集團盈餘及資金管理運用之效益性,董事會通過子公司 Profit Shine Investment Limited、Durff Co., Ltd. 功能性貨幣由 新台幣 改為美元。

Profit Shine Investment Limited 為 Durff Co., Ltd. 母公司,均為瑞儀直接或間接持股 100% 之子公司。Durff Co., Ltd. 透過 Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.,持有瑞儀光電 (蘇州)、瑞儀光電 (南京)、瑞儀 (廣州) 光電子器件等公司。