經濟情勢改變 瑞儀2子公司功能性貨幣新台幣改為美元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-28 18:59
瑞儀 (6176-TW) 今 (28) 日公告，考量經濟情勢改變、集團盈餘及資金管理運用之效益性，董事會通過子公司 Profit Shine Investment Limited、Durff Co., Ltd. 功能性貨幣由新台幣改為美元。
Profit Shine Investment Limited 為 Durff Co., Ltd. 母公司，均為瑞儀直接或間接持股 100% 之子公司。Durff Co., Ltd. 透過 Radiant Opto-Electronics (Hong Kong) Co., Ltd.，持有瑞儀光電 (蘇州)、瑞儀光電 (南京)、瑞儀 (廣州) 光電子器件等公司。
瑞儀表示，相關調整將依國際會計準則第 21 號匯率變動之影響規定，自 8 月 1 日採推延處理。
另外，瑞儀董事會也決議，成立風險管理委員會，新任成員包含鎰勝董事長黃子成、台灣高鐵董事長江耀宗、益登副總兼技術長曾倫彬、以及財團法人鼎勳電機教育基金會董事長林宏文，並於今日生效。
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