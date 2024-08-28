樂意擬入股韓國遊戲商Naddic Games 取得不低於51%股權
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-28 16:54
遊戲業者樂意 (7584-TW) 今 (28) 日公告，因應未來營業發展需要，擬以不超過 36.6 億韓元(約新台幣 8800 萬元)，轉投資韓國遊戲商 Naddic Games Co., Ltd.，取得股權比例不低於 51%。
樂意表示，此次取得 Naddic Games 股權以每股 895 韓元至 1091 韓元區間，但實際交易單位數量、每單位價格及交易總金額待洽定交易對象並簽約後另行公告。
據了解，Naddic Games 主力遊戲為《封印者：CLOSERS》，在 2015 年於韓國發表上市，台灣則於 2017 年上市，當時就由樂意代理首次發行，不過，Naddic Games 去年將代理權回收，改回自行營運。
《封印者：CLOSERS》目前在韓國、台灣、中國、日本、國際服都有營運，除了《封印者：CLOSERS》外，Naddic Games 還擁有 10 款手游，而樂意目前則有 22 項遊戲。
樂意看好， Naddic Games 擁有不錯的研發量能，若雙方順利合作，將可望進一步加強自行開發遊戲的能力；且樂意強項在營運，也能協助 Naddic Games 未來在遊戲經營上。
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