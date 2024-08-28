【量大強漲股整理】櫃買指數領先創高，輝達財報尚未公布，但概念股已蠢蠢欲動，九月份主流股呼之欲出?

鉅亨研報 2024-08-28 17:54

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加權指數，今日開高震盪走高，終場上漲 185.66 點，收在 22370.66 點，成交量 3091 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 115.46 億，投信買超 24.42 億，自營商買超 0.57 億，三大法人合計賣超 90.47 億。

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美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.02%，標普 500 指數上漲 0.16%，納指上漲 0.16%，費半上漲 1.1%， 8 月消費者信心指數升至 103.3，寫下 6 個月新高，隨著市場對經濟衰退的擔憂消退，資金再度湧進股市，AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達，上漲 1.46%，收在 128.3 美元，鑒於輝達對大盤的影響甚大，高盛集團將輝達稱為「地球上最重要股票」，輝達的業績最近引發的市場反應，不下於就業或通膨報告後的市場反應，8 月 28 日今晚即將公布季報，有望再度優於市場預期，帶動股市上漲；台股方面，加權指數，終場上漲 185.66 點，收在 22370.66 點，短期有望再度挑戰站上季線，8 月 30 日周五即將公布美國 7 月份個人消費支出 (PCE) 物價指數，將進一步提供聯準會降息相關訊號。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2.34%，收在 964 元，2024 年第 2 季營收呈拋物線成長，達到新台幣 3367 億元，第 3 季可望進一步再拉升至 3770 億元；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.77%，收在 185.5 元，遊戲機大廠索尼（Sony）將在 9 月舉辦「State of Play」活動，並推出傳聞已久，性能更強大的遊戲機 PS5 Pro，隨著索尼推出新款高階遊戲機，主力代工廠鴻海可望受惠，為第 4 季營運添加柴火；(2454-TW) 聯發科，下跌 0.83%，收在 1200 元，大陸經典 IP《黑神話：悟空》，通過 3A 遊戲大作走向全球，刺激潛在遊戲產業的投資，展望未來將有更多 3A 項目進入全球市場，將有利於遊戲主機熱銷，聯發科出貨各式遊戲主機晶片，包含 PS5 南橋晶片、XBox Blueray，將成為主要受惠者。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；(3450-TW)聯鈞，亮燈漲停，收在 160 元，再創波段新高，7 月營收 6.45 億，月增 19%，年增 44%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2023Q4 順利完成北美大客戶認證，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，帶動企業毛利率上升，聯鈞已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程；(3363-TW)上詮，上漲 2.31%，收在 177 元，上詮最早開始投入 CPO 相關產品研發，光學連接器元件新產品已見成果，保偏光纖陣列封裝技術可用於最新光傳輸技術 CPO，成長空間非常大，目前是唯一與 (2330-TW) 台積電有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者。

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(4566-TW) 時碩工業，上漲 4.09%，收在 99.2 元，7 月合併營收 4.32 億，月增 3%，年增 38%，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨，產品通過驗證後，有望獲得相關訂單；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，股價上漲可期。

(8076-TW)伍豐，上漲 2.19%，收在 35.05 元，伍豐 AIoT Platform 軟體服務今年上線台數增加 3,000 多台，成長幅度達 3 倍以上，隨著功能更新，以及客戶導入時程從今年 9 月開始加速，配合明年平台與電商客戶對接合作帶動下，營收占比可望從不到 10％水準呈現倍數增長，再加上伍豐持股 9.4％的 (6869-TW) 雲豹能源，目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收未來前景看好，有望帶動伍豐股價上攻。

傳動元件廠 (4540-TW) 全球傳動，上漲 1.05%，收在 48 元，目前訂單以新能源、醫療、自動化設備、產業機械為主，先前產業狀況仍不明朗，大多以急單為主，而近期已逐步回到正常下單模式，目前訂單能見度約 2 個月，有些產量有限的產品則可看到 4 個月，月產能利用率也從 70％回升至 75％，法人預期，Q3 起每月營收都有機會看 2 億元以上，加上鶯歌廠處分利益挹注，全年有機會拚轉盈。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師