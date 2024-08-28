新光金大股東提告 台新金反擊：彭雪芬未任董事 無涉金金分離

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-28 20:11

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新光金 (2888-TW) 創始三大股東家族之一林登山長孫、大台北寬頻董座林伯翰昨 (27) 日狀告吳東亮夫人彭雪芬及新光金董事長魏寶生等 5 人，有違金金分離原則及特別背信罪。對此，台新金 (2887-TW) 今 (28) 日再度發出聲明反擊，強調彭雪芬並未擔任新光金董事，自然無違反金金分離規定之情事。新勝和新光實業兩家公司也發表共同聲明，駁斥林伯翰的訴狀內容。

台新金聲明表示，金控公司負責人及其關係人應遵循「金金分離」原則，法有明文規範；故本公司負責人及其配偶均恪守法令，且亦經主管機關檢視確認符合金金分離原則。

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台新金聲明指出，本公司法人董事嘉浩公司、本公司董事長之配偶彭雪芬女士，均未擔任新光金控董事，自無違反金金分離規定之情。

此外，新勝和新光實業兩家公司共同聲明指出，首先，為維護投資權益，2023 年新光金股東會議案所為之委託書徵求，均依法令規定進行；相關徵求程序及財務會計遵循，亦是經各該董事會及股東會之合法決議通過，並指出林伯翰對此知之甚詳並曾依法委派參與公司之決議，竟惡意不實指控，趁機藉端滋事，大肆混淆視聽。

第二，新光金經營團隊於去年 6 月全面改組後，經營績效不僅大幅提升、甚且使新光金市值增加數百億元，全體股東大幅受惠；相較前任林伯翰先生擔任新光金控董事期間，新光金經營不善、股價長期低迷不振，更可明辨林伯翰刻意顛倒是非、倒果為因，並企圖假藉司法濫訟以掩飾其一己之私。

第三，公司所支持的新經營團隊成員，均兢兢業業執行新光金控董事職務，實不容遭抹黑攻訐、甚至濫訴誣陷。林伯翰此舉僅是為阻撓新光金控與台新金控合併之私心，企圖對雙方即將舉行的股東臨時會造成不當干擾。相較於新光金開大門、走大路，經過嚴謹評估程序及審慎合法的決議，將合意併購案提請股東會，以期全體股東得理性討論及抉擇，足證林伯翰先的不實攻訐，顯為企圖干擾金融秩序，並影響全體股東權利的合法行使。