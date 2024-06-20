永豐餘新任董事長由葉惠青接任 五大方向轉型氣候科技型產業
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 18:33
永豐餘 (1907-TW) 今 (20) 日股東會後召開董事會，會中董事互相推舉出永豐餘新任董事長，將由葉惠青接任。永豐餘指出，新任董事長葉惠青將聚焦永豐餘五大發展方向，推動永豐餘轉型成為氣候科技型產業。
永豐餘說明，葉惠青曾任第一任經濟部能源局局長、台南市經濟發展局局長、新北市經濟發展局局長及副市長等職，在公領域對能源政策、碳管理有深入認知，且兼具民營企業任職經驗，希冀借重葉惠青在碳技術和能源方面所長帶領永豐餘。
新任董事長葉惠青將依循永豐餘五大發展方向，包含再生能源與能源管理、工業 4.1 及上下游產業生態系統的建置、持續全循環經濟的發展、醣經濟下新材料的開發、下世代新創公司之投資與孵化，藉此推動永豐餘轉型成為氣候科技型產業 (Climate-tech Industry)。
永豐餘進一步指出，永豐餘也將以進階式的數位創新逐步 AI 化、在低碳原則下追求成長，以及與環境經濟議題互動的社會貢獻，並強化在醣經濟、智慧能源、儲能、碳管理的布局。
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