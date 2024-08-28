明基醫旗下凱圖參與艾伯現增擬取得60%股權 進軍內視鏡市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-28 17:24

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明基醫 (4116-TW) 旗下凱圖國際董事會今 (28) 日通過，認購內視鏡設備商艾伯生技普通股，並參與認購現金增資，預計將取得 60% 股權，總投資金額 1.33 億元。董事長陳明正表示，透過投資艾伯進軍內視鏡市場。

陳明正表示，全球內視鏡設備規模逐年成長，藉由此次的投資，協助凱圖國際拓展內視鏡醫材通路，同時擴充醫療通路領域的布局。

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艾柏生技為內視鏡設備及耗材代理商，提供胃鏡、大腸鏡及支氣管鏡相關治療儀器及器材，代理美國、德國、法國、日本及中國等知名微創醫療器材，產品應用範圍為內視鏡治療及開刀手術使用。

明基醫副董事長楊宏培則指出，明基醫以醫療大艦隊的策略思維邁進，聚焦醫療設備、醫用耗材、與醫療服務三大領域，透過旗下凱圖國際投資艾柏生技，持續強化醫療事業競爭力。