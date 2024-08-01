明基醫受惠較佳產品組合 Q2毛利率站回30%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-01 17:34
明基醫 (4116-TW) 董事會今 (1) 日通過第二季財報，受惠較佳的產品組合，第二季財報表現亮眼，包含營收、毛利率以及稅後純益都較去年同期成長，其中毛利率站回 30% 水準。
明基醫第二季營收 11.8 億元，季增 6%，年增 5%；毛利率 30%，季增 0.5 個百分點，年增 0.1 個百分點；營益率 7.5%，季增 1.8 個百分點，年增 1.6 個百分點；稅後純益 0.29 億元，季增 26%，年增 63%，每股純益 0.66 元。
明基醫今年上半年營收 22.3 億元，年增 2%；毛利率 30%，營益率 6.3%，稅後純益 0.52 億元，年增 28%，每股純益 1.16 元。
展望下半年，明基醫表示，除現有產品線業務外，持續推動上海設廠及取證。印度方面，今年結合印度策略夥伴攜手建立生產基地以符合印度政府「在地製造」政策，下半年將持續擴大印度製造生產基地，並規劃推動高階技術進入印度市場。
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