明基醫受惠較佳產品組合 Q2毛利率站回30%

明基醫 ( 4116-TW ) 董事會今 (1) 日通過第二季財報，受惠較佳的產品組合，第二季財報表現亮眼，包含營收、毛利率以及稅後純益都較去年同期成長，其中毛利率站回 30% 水準。

展望下半年，明基醫表示，除現有產品線業務外，持續推動上海設廠及取證。印度方面，今年結合印度策略夥伴攜手建立生產基地以符合印度政府「在地製造」政策，下半年將持續擴大印度製造生產基地，並規劃推動高階技術進入印度市場。