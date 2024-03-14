佳世達股臨會通過明基醫院赴港申請掛牌 加速未來成長動能
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-03-14 14:28
佳世達 (2352-TW) 今 (14) 日召開股東臨時會，通過子公司明基醫院集團股份有限公司 (BenQ BM Holding Cayman Corp.，BBHC) 至港交所申請首次公開發行股票及掛牌上市案，拓展集團醫療服務事業版圖，提升營收與獲利增長。
明基醫院旗下目前擁有南京明基醫院、蘇州明基醫院兩家教學中心等級的大型綜合醫院，並投資廣西貴港東暉醫院，是佳世達醫療事業版圖中最大的事業體，由於貼近第一線醫、護、病患需求，也是集團醫療布局方向的領頭羊。
佳世達指出，明基醫院上市後可透過多元籌資管道募集資金，以充實營運資金、優化財務結構，藉此進一步擴大醫院規模，引進特色醫療團隊及設備等，並有效提升業界能見度、以吸引優秀人才加入；有利增加集團營收及獲利。
南京明基醫院、蘇州明基醫院 2 月分別通過審核，成為南京市第二家、蘇州市第一家通過中國互聯互通四級甲等的民營醫院，象徵具備高度的智慧醫院資訊系統整合成熟度、具有和全院資訊共享的水準。
南京明基醫院也是南京市唯一的民營三級甲等醫院，2023 年獲得艾力比全國社會辦醫單體醫院 100 強第 8 名；蘇州明基醫院則已通過國際 JCI 評鑑和三級醫院評鑑，兩家明基醫院的年服務量已超過 200 萬人次。
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