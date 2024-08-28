中新併其實是...吳東進找上顏文隆 目標打造「金融業護國神山」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-28 17:08

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中信金 (2891-TW) 今 (28) 日舉行法人說明會，副董事長吳一揆及總經理高麗雪親自對外說明併購新光金案，吳一揆透露，起初是新光金創辦人吳東進找上中信金董事長顏文隆，但強調並非請託才評估，是經過多方專業顧問團隊精算；吳一揆說，希望透過併購新光金，打造金融業的護國神山，規模將超越渣打、大華銀行，在亞洲舞台占有一席之地。

外界先前傳聞，中信金之所以會發動公開收購新光金，主要是吳東進找上中信金董事辜仲諒。對此，吳一揆透露，當初是吳東進找上中信金董事長顏文隆，大家都知道他們兩人有姻親關係，顏董的姪女嫁給吳董兒子，顏董接到訊息後，就交給中信金管理階層評估，強調並非請託才評估。

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吳一揆說明，中信金管理階層一直有在尋找可能的併購標的，是經過專業評估後才決定要不要做，強調請託不一定會做，此次啟動公開收購新光金，是經所有財務、法務及專業顧問等精算，花了很長時間，認為這個併購案可為中信金、新光金股東帶來非常大的綜效，才會向金管會提出申請。

媒體關切，中信金此次併購新光金是否勢在必得、是否有做 DD(盡職調查)？吳一揆回應，「價高者不一定會買得到」，會謹慎小心，他認為，國內壽險公司同質性很高，受到金管會嚴密的監督及管理，中信除了有經過摩根士丹利跟 PwC 的財務評估，中信及台壽自己的團隊也有做過整體評估，對於新光人壽、銀行、證券業務都有了解，雙方合併將帶給股東非常大的綜效。

吳一揆直言，過去在台灣，所有的金融機構走向亞洲舞台或世界舞台，嚴格上來講，相對規模都是比較小的，我們希望藉著這次的併購，能夠再一次讓台灣被看到。

重要的是，規模壯大之後，若要發行海外次順位債，通常會看公司體質、市場地位，來決定利率高低，這些都是建立在規模大的角度之上，在國際市場競爭上將有更好的資金融通機會、成本降低，都是規模大帶來的好處。

對於台新金表示不排除調高收購價格，吳一揆說，歡迎對方調整價格，中信當初的出價已經彰顯新光的價值，但如果是假設性的，就等他們調高再說。

至於外界擔憂中信金併購新光金後，恐影響股利發放能力，高麗雪說明，評估併購有很多種方案，除了看本身的價值外，進來之後會在評估其他經營綜效，包括保險、證券、銀行等子公司，我們有把握能夠實現綜效，再把成果拿出來分享給新光股東們。

高麗雪強調，必須先把第一階段金管會的核准函拿到，在送件申請的時候都有向主管機關報告全盤計畫，必須一步一步來。中信金控獲利持續創新高，在現有營運下，還有很多獲利可以再提升，相信合併後經過一段時間調整，可以讓整體價值提高，對於股利發放能力還是滿審慎樂觀的。