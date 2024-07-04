〈碳權交易〉田建中：國內碳權交易是「原子彈」減碳等級 最快10月上線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-04 18:20

環境部周一 (1 日) 公布國內碳交易管理辦法，將於 8 月 15 日上路，最快 9 月啟動第一筆交易。對此，碳交所總經理田建中今 (4) 日指出，目前與主管機關密切討論中，預計平台最快 10 月就可以上線，更形容國內碳權交易上路後，可以說是「原子彈」等級，減碳助力更大。

田建中透露國內碳權最新進度，指出目前除與主管積極討論外，平台架構已經完成，更提到後續將尋找有意願成為碳權賣方的企業。

若國內碳權交易正式啟動，田建中形容這是「原子彈」等級。田建中說明，去年 12 月的國際碳權平台為「震撼彈」，也宣告碳有價時代來臨，而國內碳權因有買賣雙方，成為碳權的雙向平台，因此可以說是原子彈。

田建中認為，國內碳權交易啟動後，對減碳的助力更大，雖然目前觀察許多企業的減量額度留作自用，但碳交所後續將持續尋找有意願作為賣方的企業。田建中補充，國內碳權與國際碳權彼此相輔相成，不擔心產生排擠效應。

產業人士也表示，國內碳權的使用較為廣泛，可用於碳費抵減、環評抵換等，若未來台灣推出「台版 CBAM(碳邊境調整機制)」，進口商也需購買國內碳權，對國內的碳權交易市場而言正向，交易更為熱絡。