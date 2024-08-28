歡迎觀光客掃貨？日本計畫取消免稅額上限

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-28 11:29

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日本觀光廳 27 日表示，正考慮取消 50 萬日元的消耗品免稅額上限，並希望廢止免稅品須裝袋密封的要求，以刺激入境旅客的支出。

日本可退稅商品主要分為「一般物品」及「消耗品」，其中家電、服裝、包包、鐘錶、珠寶等皆屬一般物品；消耗品則包括化妝品、食品、飲料、酒類、保健食品等。

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根據現行免稅制度，海外旅客在同一商店購買消耗品滿 5000 日元以上、50 萬日元以下（不含稅）即能免稅。但日本觀光局認為，每日每家店 50 萬日元的消耗品免稅額上限太低，無法滿足對高級化妝品等高階產品的需求。

此外，由於避免遊客購買免稅品後在日本轉售圖利，目前消耗品免稅後會將商品裝入密封袋，在離開日本前都不能開封，此政策引發過度使用塑膠的環境疑慮，也使旅客反感，若能取消此措施，將能大幅減輕店家的負擔。

日本同時正規畫改採事後退稅制度，即海外旅客採購買時先支付消費稅，待出境時確認商品後再退稅。