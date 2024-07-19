日元重貶吸引外國人觀光 日本6月遊客量創歷史新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 16:50

周五 (19 日) 官方數據顯示，日本 6 月遊客量創下單月歷史新高，日元疲軟推動了旅遊業的繁榮，旅遊業正成為經濟的關鍵驅動力。

日本政府觀光局 (JNTO) 的數據顯示，上個月商務和休閒外國遊客人數為 314 萬人次，超過了 3 月份創下的 308 萬人次的月度紀錄，也高於 5 月份的 304 萬人次。

今年上半年，入境日本遊客人數為 1778 萬人次，創半年來新高，今年全年有望突破在疫情前的 2019 年所創下的 3190 萬人次的年度新高。

日本首相岸田文雄周五表示，今年遊客的支出預計將達到 8 兆日元 (500 億美元)，並補充說，政府需要防範所謂的「過度旅遊」。預計到 2024 年，旅遊業將成為日本第二大出口產業，僅次於汽車、領先電子元件。

日元兌美元匯率跌至 38 年來的低點，使得日本成為海外遊客不可抗拒的便宜貨。

在 JNTO 追蹤的 23 個市場中，來自 18 個地區的遊客創下了 6 月入境人數新紀錄，來自台灣和美國的遊客總人數創下單月最高紀錄。

高階旅行社 Luxurique 總裁 Naomi Mano 表示：「日元疲軟無疑增強了日本的吸引力，鼓勵了自發性的旅行計畫。」 「我們也看到訪問日本的國家更加多元化，這與 2019 年相比發生了顯著變化，當時約 30% 的遊客是中國人。」

JNTO 數據顯示，6 月來自中國大陸的入境遊客數量比 2019 年同月下降了 25%。

雖然遊客消費對經濟有利，但遊客熱點地區的大量人群激怒了一些當地人，並引發了政策制定者的擔憂。