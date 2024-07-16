日元重貶引發「觀光公害」 北海道將推「雙重定價制」

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 16:10

由於日元貶值，吸引大量外國遊客湧入日本，引起「觀光公害」，為因應觀光亂象，熱門的旅遊城市北海道，當局計畫在秋季推行「雙重價格制」，讓本地人消費可享折扣。

根據讀賣新聞報導，北海道政府正在鼓勵「差別費率」措施，也就是針對外籍旅客加收更多費用，對北海道本地旅客則提供約 10% 的價格優惠，藉此平衡國內旅客與外籍遊客的數量與收益。

北海道觀光機構主席小金澤健司表示，北海道在春季的大型連假，流失了許多在地遊客，為了防止他們不想到外國遊客聚集的地方消費，提供優惠的折扣勢在必行

小金澤健司說，「不僅止於旅宿業，包括餐館、交通業及周邊產業都應該跟上腳步，希望可以推行到整個北海道。」

就住宿業而言，將考慮在透過電話或網路預訂時要求客人證明自己是北海道居民，並讓他們在前台出示身分證件，以獲取住宿折扣。

消費的部分，建議在標價上標示兩種價格，當地人可享 10% 折扣，另一個標價則提高 3% 左右來補償減少的收入。