日本外國遊客連三個月破300萬 台灣觀光客激增53.6%
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-20 14:00
日本官方數據顯示，5 月赴日外國遊客人次激增 60.1%，是連續第三個月突破 300 萬人次大關，台灣赴日觀光客人次也暴增 53.6%，凸顯日元貶值的影響。
據《共同社》周四（20 日）報導，日本政府觀光局周三公布的數據顯示，5 月到訪的外國遊客較去年同期驟增 60.1% 至 304.1 萬人次，較 2019 年同期（新冠肺炎疫情爆發前）增長 9.6%。
赴日外國遊客人次大增，主因是中國放長假，以及東南亞的航班及船班增加。
南韓遊客較一年前狂增 43.3% 至 73.88 萬人次，人數最多。中國遊客也年增三倍多至 54.54 萬人次，但仍較 2019 年同期少 27.9%。
台灣遊客人數年增 53.6% 至 46.6 萬人次，位居第三。日本觀光局說，儘管儘管日本黃金周期間的費用上漲，但 5 月到訪的台灣遊客人次仍創同期新高。
今年 1～5 月赴日外國遊客累計年增 6.5% 至 1,464 萬人次。日本觀光局官員表示，若到訪遊客維持當前成長步調，今年遊客總數可望超越 2019 年寫下的 3,188 萬歷史新高。
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