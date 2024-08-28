為世紀收購案設巨牆 7&I控股要求列「核心」企業 

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-28 08:59

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外媒引述消息人士報導，7-11 便利商店母公司 7&I 控股正要求日本政府，依《外匯和對外貿易法》將其升為「核心」公司，企圖為加拿大超商巨頭 Alimentation Couche-Tard 的收購設下巨大的一面高強。

消息人士指出，7&I 控股希望日本政府強行要求，任何公司收購其 10% 以上股份的行為，均需事先通知政府。

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目前日本政府對任何尋求收購「核心」產業公司 10% 以上股份的投資案進行審查，「核心產業」包括航空航太、核能和稀土等產業。該法律旨在保護國家免受軍事技術外流等安全風險的影響。

據稱，7&I 控股上周提出了申請。7&I 控股努力呼籲日本政府監督 Couche-Tard 的收購案，反映了日本零售商對這種做法的謹慎態度。

一位知情人士表示，目前尚不清楚該部門和其他相關日本政府機構是否會批准 Seven & I 成為法律規定的「核心公司」的申請。在企業目前的非核心類別下，只有在達成收購協議後才能正式進行收購。

7&I 控股在申請成為日本「核心」公司時稱，其便利商店在發生自然災害時為民眾提供食品和物資等方面發揮著關鍵作用。他們還提供市政府類型的服務，使居民能夠獲得官方性質的文件。