泰金-KY上半年淨利超越去年全年年增2倍 EPS達6.15元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-27 18:56

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家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年第一季營收及獲利雙雙改寫新高，泰金 - KY 今 (27) 日公布公布 最新獲利財報，2024 年上半年稅後純益 2.2 億元，超越 2023 年全年獲利年增 2 倍，每股純益達 6.15 元，且今年第三季營運仍屬強勢，且有機會再改寫單季新高，

泰金 – KY2024 年第二季營收 3.56 億元，毛利率 33.08%，季減 3.49 個百分點，年增 11.19 個百分點，稅後純益 8908 萬元，季減 31.84%，年增 80.74%，單季每股純益爲 2.49 元。

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泰金 – KY2024 年上半年營收 7.77 億元，毛利率 34.98%，年增 13.43 個百分點，稅後純益 2.2 億元，超越 2023 年全年獲利，年增 2 倍，每股純益達 6.15 元。

同時，泰金 - KY 對擬發行 3 億元無擔保可轉換公司債 (CB) 完成訂價，轉換價訂爲 135 元，轉換溢價率 102%，同時，泰金 - KY 另將發行 2600 張現增新股，今天並訂出 9 月中旬除權交易，9 月 20 日爲認股基準日，擬募集 2.6 億元資金， 全部市場籌資預計在 10 月中旬前完成。