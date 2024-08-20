泰金-KY 上半年EPS估將達6元超越去年全年 早盤創新天價
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-20 09:52
飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 在 2024 年第一季營收及獲利走強，且第二季延續強勢， 上半年營收以 8.01 億元改寫歷史同期新高，法人估稅後純益可望上攀 2 億元，超越 2023 年全年的 1.31 億元，每股純益挑戰 6 元，早盤股價以 148.5 元創新天價。
泰金 - KY 將在 8 月 27 日公布上半年財報。
泰金 – KY 在 2024 年第二季營收爲 3.8 億元，年增 28.35%，上半年營收 8.01 億元，年增 51.76%，目前手中掌握的第三季訂單值優於第二季的實際出貨量，估計達 4 億元以上的水準，有利於進一步 再爲下半年業績加溫，全年獲利也可望超越歷年高點的 2.24 億元，獲利將創新高。
泰金 - KY 在 2024 年第一季譜出三率三升的表現，單季營收 4.22 億元，毛利率 36.57%，季增 14.5 個百分點，年增 15.45 個百分點，稅後純益達 1.31 億元，季增約 3.4 倍，年增 4.55 倍 每股純益達 3.66 元。泰金 - KY 的 2024 年首季毛利率、營業淨利率、純益率及每股盈餘全都改寫創下單季歷史新高。
先前泰金 - KY 總經理許文誌在法說會並指出，泰金 - KY 在營收規模提升，加上產品組合優化及成本控管下，看好今年獲利的成長動能。
泰金 - KY 從 2019 年掛牌以來，持續拓展客戶，目前在主力產品櫥櫃五金及衛浴配件項目上，已經涵蓋了北美前五大品牌及通路客戶，這也讓泰金在近年來，能夠持續不斷獲利取得好成績。現任總許文誌是在 2023 年 8 月 23 日獲泰金 - KY 董事會，由副總經理升任為泰金新任總經理，此一任命案，是繼去年 6 月董事會推舉許偵容為董事長後，公司二代經營梯隊完整到位。
泰金 - KY 在家飾鑄件領域已經深耕 30 多年，對客戶能夠提供一站式從產品開發、生產製造及出貨後客戶可直接上架銷售的一條龍式服務，也由於多年的淬鍊，公司在協助客戶產品設計開發上，更能夠靈活運用各種原材料，配合多種表面處理工藝，讓客戶能夠銷售符合市場潮流及趨勢的產品，帶給客戶更高的附加價值，這是泰金獲得客戶青睞的最主要原因。
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