茂綸兩效應加持 今年EPS將超越去年
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-27 16:53
IC 通路商茂綸 (6227-TW) 今 (27) 日受邀參與櫃買法說會，董事長吳偉國表示，下半年有感受到通用伺服器需求回溫，AI 伺服器也正積極推廣，看好上半年營收儘管呈現衰退，但在財務成本壓力減輕、庫存影響淡化下，全年 EPS 將超越去年。
茂綸為日本通路大廠 Macnica 的子公司，現階段員工超過 300 位，代理品牌逾 40 個，產品以工控、資料中心兩大應用為主，合計營收比重達 7-8 成，其他如網通、消費性電子與車用也都有佈局。
外界高度關注茂綸 AI 伺服器進展，吳偉國指出，茂綸原先是 Mellanox 的代理商，輝達後續併購 Mellanox 後，茂綸也成為輝達代理商，並成為台灣唯一一家可以同時販售交換器 (Switch) 與 DGX 的業者，目前 DGX 出貨台數已逾 10 台，客戶涵蓋工廠、政府與醫院等，也曾出貨給算力服務公司。
另外，茂綸也代理機械手臂，並整合自家 AI 技術，發展自家生成式 AI 平台，藉此降低客戶人力需求與時間成本。
茂綸上半年營收 56.73 億元，年減 17%，不過，稅後淨利達 2.08 億元，年增 57%，每股稅後純益 2.74 元；吳偉國看好，隨著整體庫存影響持續淡化，加上借款金額減少以及美元即將降息，今年全年每股純益會超越去年。
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